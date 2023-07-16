Eskişehir’de bir esnafın hayvanların mama ihtiyacına dikkat çekmek için dükkanının önündeki bir eşyanın üzerine yapıştırdığı anlamlı mesaj, vatandaşlarda karşılık buldu.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi’nde esnaf, dükkanının önünde bulunan sehpanın üzerine anlamlı bir mesaj yapıştırdı. Yoldan geçenlerin dikkatini çeken, “Hiçbir sosyal güvencemiz yoktur, mama ihtiyacımız çoktur” yazılı ilginç mesaj, vatandaşta olumlu etki oluşturdu. Çevre esnafından edinilen bilgiye göre, hayvansever esnafın bu yazıyı yapıştırmasının ardından pek çok vatandaş bölgedeki hayvanlara mama desteğinde bulundu. Basit ama etkili olarak yorumlanan anlamlı mesajı yapıştıran esnaf, komşularının da takdirini topladı.

Hayvansever komşusunun anlamlı mesajıyla ilgili yorum yapan çevre esnafınadan Fuat Bozdemir, "Bu mesajın vatandaşlara pozitif yönde etkisi oldu. İnsanları hayvanlara karşı daha şefkatli ve duyarlı yaklaşmaya yöneltti. Bu konuda güzel geri dönüşler olduğunu gördük. Vatandaşlar kendileri buraya mama getirip bırakmaya ve hayvanları beslemeye başladılar. Çevre esnafı olarak böyle çalışmaları olumlu karşılıyoruz" dedi.