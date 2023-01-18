Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta’nın Keçiborlu ilçesi Bağpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Uçar (57), hayvanlarını otlatmak için dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Uçar’ın yakınları, durumu 112 Acil Servis Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Vücudunda silahlı ve kesici alet yaralanması olmayan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Uçar’ın cansız bedeni, ekipler tarafından her zaman kullandığı patika yol güzargahında bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Keçiborlu Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar’ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.