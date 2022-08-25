Ordu’nun Ünye ilçesinde hayvanların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu, tedavisinin ardından koruma altına alındı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde hayvanların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu, tedavisinin ardından koruma altına alındı.

İlçenin İnkur Mahallesi’nde yaşayan hayvansever Mehmet Çiçek, ormanlık alanda yaralı karaca yavrusu buldu. Karacanın durumunun ağır olduğunu anlayan Mehmet Çiçek, olayı Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliğine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler karaca yavrusunu tedavi ettirmek üzere veteriner hekimlere teslim etti.

Yapılan ufak ameliyat sonrası karaca yavrusunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Ali Güngör, “Vahşi hayvan saldırısına uğrayan karacamız yaralı bir şekilde kliniğimize ulaştı. Bizlere ulaştıran duyarlı vatandaşımız Mehmet Çiçek vasıtasıyla getirildi. Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği tarafından bize getirildi. Burada yapılan tedavi ve müdahaleler sonrası teslim edeceğiz. Şu an gayet iyi. Ameliyatını ve tedavisini tamamladık. Genel durumu stabil ve iyi olacağını düşünüyoruz. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak” dedi.

Doğa Koruma Mili Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ise “İnkur Mahallesi’nde duyarlı bir vatandaş tarafından bizlere teslim edilen karacamızı veteriner tedavisine getirdik. İlk müdahalesini yaptılar. Yarasına burada dikiş atıldı. Biz de Doğa Koruma Milli Parklar olarak karaca yavrumuzun kalan tedavisini yaptırmak üzere Ordu’da anlaşmalı veterinerimize götürüyoruz. Karaca yavrusu tamamen iyileştikten sonra tekrar doğaya salacağız” diye konuştu.