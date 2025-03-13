Düzce Belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan sokak hayvanlarını yakalama ve toplama ekiplerine yönelik geçtiğimiz yıl başladığı teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor.

Kurtsuyu mevkiinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen eğitimlere, Kaynaşlı ilçe belediyesinin görevli personelleri katılım sağladı. Eğitimde ilk olarak Veteriner Hekimler, Düzce il sınırları içinde yer alan sokak hayvanlarına dair bilgilendirme gerçekleştirirken, Düzce Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmaların yanı sıra kedi ve köpekleri yakalama teknikleri, zapt-ı raptı, yaralı hayvana yaklaşım ve hayvan davranışları konularında slayt eşliğinde sunumlu bilgilendirme yaptı.

İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklardan da bahseden veteriner hekimler aynı zamanda 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve içeriği noktasında paylaşımda bulunuldu. Eğitim, Kaynaşlı Belediyesi görevli personellerinin uygulamalı şekilde yakalama ve bağlama tekniklerini uygulamalı olarak yapmaları ile tamamlandı.