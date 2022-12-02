Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri kar kış dinlemeden denetimlere devam ediyor.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri kar kış dinlemeden denetimlere devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleriyle birlikte avlak sahalarında yaptıkları denetimler çerçevesinde kaçak avcılara göz açtırmıyor. Timler aynı zamanda ava kapalı alanlarda avlanmaya çalışan avcılara da fırsat vermiyor. Adıyaman’ın yüksek kesimlerine yağan karlı bölgelerde de denetim yapan timler, tek amaçlarının doğayı korumak olduğunu vurguladı. Denetimlerde ava kapalı alanda avlanmaya çalışan bir şahsa ise idari işlemin yapıldığı belirtildi.