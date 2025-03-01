Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilgili kamu kurumları, belediye temsilcileri, veteriner hekimler, yerel hayvan koruma görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda, Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Afyonkarahisar’daki hayvan hakları uygulamaları değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde, Afyonkarahisar’da bakımevlerinin kapasitesinin artırılması ve hayvan hakları ihlallerine yönelik daha etkin tedbirlerin uygulanması için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Toplantı, alınan kararların hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmaların takibinin düzenli olarak sağlanacağı ve ilgili kurumların iş birliği içinde hareket edeceği vurgulanarak sona erdi.