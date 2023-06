Yozgat’ta yaşayan hayvan sever Vedat Uslukılıç, her sabah spora başlamadan Yozgat Çamlığı Milli Parkındaki Cevdet Dündar göletinde yaşayan kuğu ve ördekleri besliyor.

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkına her sabah spor yapmak için giden 68 yaşındaki emekli Vedat Uslukılıç, Cevdet Dündar göletinde yaşayan can dostlarım dediği hayvanları da unutmuyor. Göletteki kuğu ve ördeklerin karnını, yanına getirdiği ekmek ile doyuran Uslukılıç daha sonra sporunu yaparak güne başlıyor. Her sabah sağlıklı yaşam için Yozgat Çamlığı Milli Parkında spor yapan Uslukılıç gölette yaşayan hayvanları da beslemenin mutluluğunu yaşıyor.

Her gün sabah sporu için Yozgat Çamlığı Milli Parkının yolunu tuttuğunu söyleyen Uslukılıç, doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi. Gölette bulunan hayvanları beslemekten duyduğu mutluluğu belirten Uslukılıç, “Onları korumamız lazım, hayat onlarla güzel. Onlarsız bir dünya düşünemiyorum. Hayvanlarla yaşamayı seviyoruz. Her sabah spordan önce ekmek getirip onları beslemekten mutlu oluyorum. Hayvanları ve doğayı çok seviyorum.” dedi.