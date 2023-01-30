Çatalçam Mahallesinde domuz saldırısına uğrayan sokak köpeğini de Berkay Bektaş sahiplenirken, tedavisini üstlenip mama desteği veren elektrik santrali çalışanlarına teşekkür etti.

Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sokak hayvanlarının beslenmesi için sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde saha çalışması yapan Enerjisa çalışanları sokak hayvanlarına mama desteği verdi. Yaban hayvanın saldırısına uğrayan bir köpeğin de tedavisini yapan firma çalışanları bakımını üstlendi.

Adana’da kaçakçılıkla mücadele: tütün ve sigaralar ele geçirildi

Adana’da kaçakçılıkla mücadele: tütün ve sigaralar ele geçirildi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde sokak hayvanlarını besleyen Enerjisa çalışanları domuzun saldırısına uğrayan köpeğe de sahip çıktı.

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