Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlarının beslenme, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan Çekmeköy Belediyesi yeni bir adım atarak, "Cankurtaran" adı verilen hayvan ambulansını hizmete sundu. Bu yeni uygulama ile birlikte sokak hayvanlarının sağlık sorunlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacak.

Çekmeköy Belediyesi, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. "Cankurtaran" adı verilen hayvan ambulansı, sokak hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarını yerinde karşılayarak, uzman veteriner hekimler tarafından muayene ve tedavi edilmelerini sağlayacak. Gelen talepler doğrultusunda, ambulans ekibi, hayvanları bulundukları yerden alarak, uzman veteriner hekimler tarafından muayene edilip tedavi edilmesini sağlayacak. Bu sayede hayvanların tedavi süreçleri, daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilecek. Sokak hayvanları için gelen acil talepler doğrultusunda yerinde müdahale edilmesine imkan tanıyacak. 2 Cankurtaran aracında uzman veterinerler ekipleri eşliğinde belirli tarihler ve mekanlarda Çekmeköy’ün 21 mahallesinde muayene ve parazit aşı işlemleri de gerçekleştirecek.

Başkan Çerkez: "Hayvan dostlarımızın yanındayız"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sokakta yaşayan can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve onlara en iyi sağlık hizmetini sunmak için uzman kadrolarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünde hizmete aldığımız 2 Cankurtaran Hayvan Ambulansı ile hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde karşılık verebileceğiz. Bu proje, sokakta yaşayan hayvanlarımız için önemli bir adım. Ayrıca haftanın belli günlerinde ilçemizin 21 mahallesinde belirli noktalarında da sabit olarak hizmet verecek, hayvanların parazit aşılarını gerçekleştireceğiz. Can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.