Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve korunmalarına yönelik "yerel hayvan koruma görevlisi" eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi yoğun katılımla Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirildi. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen ana başlıklar ışığında programlanan eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’ndaki Veteriner Hekimler tarafından verildi. Patilik’in tanıtımının yapıldığı eğitimde hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanın tanınması, kedi ve köpeklerde paraziter enfeksiyonlar, mobil kısırlaştırma aracı, zoonoz hastalıklar (insan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar) ve hayvan davranışları konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden Bülent Dağdeviren tarafından da Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda 91 katılımcıya yerel hayvan koruma görevlisi kartı verildi.

Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekanlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen yerel hayvan koruma gönüllüleri; sahipsiz hayvanların bakımlarının ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yürütecekler.