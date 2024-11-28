Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kurulan hayvan çadır kent, ilçeye taşınan köylülerin süt ve süt ürünleri üretim merkezi oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından riskli bölge ilan edilen Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki 6 köy ilçe merkezindeki konteyner kente taşındı. Depremde hayvanları enkaz altında kalmayan köylüler hayvanlarını beraberinde getirdi. Deprem sonrası hayvanları telef olan depremzedelere, devlet tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Çelikhan Kaymakamlığı, ilçe girişindeki konteyner kent yakınlarına köyden gelen vatandaşların hayvanlarını beslemeleri için çadır kent yaptı.

Deprem sonrası telef olan hayvanların yerine devlet tarafından 11 bin adet küçükbaş, bin 100 adet ise büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Kaymakamlık tarafından büyük çadırlardan ulaştırılan hayvan çadır kentin alt yapısı yapılarak, elektrik ve suyu çekildi. Hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar, süt, yoğurt ve peynir üretiyor. Yaklaşık bir yıldan beri üreticiler çadır kentte hayvanları besliyor.

Köyden gelen vatandaşlar için aynı bölgede yapılan köy evleri ise hızla yükseliyor. Köy evlerinde sona yaklaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, “Çelikhan’da köylerimiz 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Birçok vatandaşımız evini yuvasını kaybetti. Depremin bir diğer yara açtığı kısım vatandaşlarımızın hayvanlarını barındırdığı ahırlarının yıkılmasıydı. Bu noktada da özellikle hayvanı olan çiftçilerimizin bizlerden ahır talebi oldu. Biz bu ihtiyacı karşılamak üzere mevcut konteyner kentimizin karşısına yaklaşık 200 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvanı barındıracak bir çadır kent kurduk. Buranın alt yapısını hazırladık, buraya elektrik getirdik su getirdik.

Vatandaşlarımız hem büyükbaş hayvanlarını hem küçükbaş hayvanlarını hem besliyorlar hem de onlardan et ve süt elde ederek, katma değer elde ederek geçimlerini sağlıyorlar” dedi.

Yeşilyayla köyünden taşınan Murat Yumrutepe ise “6 Şubat depreminde köyde yakalandık. Ondan sonra devletimiz orda bizi sağ olsun orda bizi helikopterlerle alıp konteyner kente getirdi konteyner kent kurdular. Ondan sonra devletimiz bize hayvanlar verdi. Devletimiz bu çadırları kurdu. Burada geçimimizi süt, yoğurt olarak sağlıyoruz. Eskiden de geçimimizi bunla sağlıyorduk. İmkanlar şimdi biraz zor ama sağ olsun, Allah razı olsun devletimizden imkanları biraz iyileştiriyorlar yani sağ olsunlar” diye konuştu.