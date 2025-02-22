Erzurum Hınıs ilçesinde büyükbaş hayvanından yediği tekmeden dolayı yaralanan vatandaşın imdadına jandarma ekipleri koştu.

Erzurum ili Hınıs ilçesi Tanır Mahallesi’nde bir şahıs büyükbaş hayvanın göğüs kısmına tekme atması sonucu yaralandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olmasından dolayı 112 Acil Çağrı Merkezine ait ambulans yaralıya ulaşıldı. Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilerek kepçe talep edildi. Yolun açılması sağlanarak ambulans eşliğinde yaralı şahıs ikametinden alınıp Hınıs Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışmalar aralıksız sürdürülecektir" denildi.