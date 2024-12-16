Van’da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde harekete geçen kadınlar, hayvancılığa el attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankasının işbirliğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılması ve köyden kente göçün azaltılması hedeflenerek hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi Van’da da başarıyla yürütülüyor. Yaklaşık 2 bin çiftçiye 200 bin koyunun verildiği Van’da, 10 bin aileye 1 milyon koyununun verilmesi hedefleniyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde uygulanan ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesinden kadınlar ve gençler de yararlanıyor. 123 yetiştiricinin faydalandığı ilçede kimi aileler yeni işletme kurarken kimi aileler ise işletmelerini büyüttü. Yalınağaç köyünde ikamet eden Özgül Şayak, proje sayesinde çok sevdiği köyünde kaldığını belirterek, “Uzun zamandır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ancak hayvanlarımız çok az olduğu için fazla gelirimiz olmuyordu. Geçim kaynağımız iyi değildi. Bizde satmaya karar vermiştik. Devletimizin böyle bir proje sunmasından sonra bende adımı yazdırdım. Projede ismim çıktı. İlk başta eşim istemedi ama ben eşimden izinsiz adımı yazdırdım ve 80 hayvan aldım. İki yıldır onunla geçiniyorum. Devletimizden Allah razı olsun. İyi bir imkan bize sağladı. Onun sayesinde köyümüzü terk etmedik. O olmasaydı gerçekten köyümüzü terk edecektik. Çünkü burada geçim yapacak bir şeyimiz yoktu. Sadece 20-30 koyunumuz vardı. O koyunla da çoban parasını mı verelim, çocukların masrafını mı ödeyelim, ailenin geçimini mi sağlayalım. Bir değil iki değil. Çok şükür devletimiz bize çok güzel bir imkan sundu” dedi.

İnsanların köyde yaşaması için bir şeylerle uğraşması gerektiğinin altını çizen Şayak, “İnsanın köy yerinde oturması için bir şeylerle uğraşması gerekiyor. Evde akşama kadar otursan ne yapabilirsin. Mecburen bir şeylerle uğraşmak lazım. İlk başta sıkıntılıydı. Eşim ‘Yapamam, çalışmaya gideceğim’ dedi. Başkaları ile çalışacağına, başkalarının eline bakacağına, kendi emeğinle kendi ayaklarının üzerinde dur. Kendin çalış, kendin kazan. Gerek yok başkasının eline bakmaya dedim. Birisi bir lokma ekmek verene kadar insanın burnundan getiriyor. İnsan kendi kazandığı zaman bambaşkadır. Devletimiz yine böyle bir imkan tanırsa yine faydalanırım. Eşim ne kadar da hayır dese yine çalışırım” ifadelerini kullandı.

Hayvanları çok sevdiğini de belirten Şayak, bazı hayvanlarına ‘Boncuk’, ‘Esma’, ‘Küçük enişte’ gibi isimler verdiğini ve onları o şekilde çağırdığını söyledi.

İşletmeci Özgül Şayak’ı ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Büşra Sezer ise kadınların iş hayatına atılmasının ve farklı sektörlerde çalışmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, “Bu projeye çok yoğun bir talep oldu. Çok fazla bir başvuru oldu. 123 projemiz onaylandı. Onlardan biri olan Özgül Hanımı da bu amaçla ziyaret ettik. Özgül Hanım işini severek yapan biri. Onu bu şekilde görünce bizde kendisiyle gurur duyduk. Kadınların daha çok iş hayatında olmalarını istiyoruz. Özgül Hanımı tebrik ediyoruz” diye konuştu.