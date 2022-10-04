Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde özel öğrencileri ağırladı. Hayvanları elleriyle besleyip, seven özel bireyler keyifli bir gün geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde özel öğrencileri ağırladı. Hayvanları elleriyle besleyip, seven özel bireyler keyifli bir gün geçirdi.

Aksu Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Öğretmenlerinin gözetiminde Hayvanat Bahçesi’ni gezen 34 özel öğrenci, evcil hayvanları elleriyle beslemenin keyfini yaşadı. Tavşan ve kedileri seven öğrenciler, hayvanlarla etkileşime girerek, unutulmaz bir gün geçirdi. Boyama etkinliği de gerçekleştiren öğrencilere kitap ve hayvan figürlü maskeler hediye edildi.

“Çok mutlu oldular”

Aksu Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Turgay Kızılbağ, “Hayvanları Koruma Günü’nde özel çocuklarımızı Hayvanat Bahçesi’ne getirerek, hayvanlara olan sevgilerini pekiştirmek istedik. Özel çocuklar oldukları için hayvanlarla etkileşime girmek rehabilitasyon sürecine katkı sağlıyor. Çocuklarımız buraya gelirken çok heyecanlandılar. Çok mutlu oldular. Bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“En özel misafirlerimiz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde birçok okuldan 500’ü aşkın öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Hayvanat Bahçesi olarak bir çok okulu ağırladık. Ancak bizim için en özeli Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan gelen çok değerli öğrencileri misafirlerimiz oldu. Onlarla bu anlamlı günde bir farkındalık oluşturduk” diye konuştu.