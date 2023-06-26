Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’nda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi’nin, Kurban Bayramı’nın 2, 3 ve 4’üncü günleri ziyaretçilere ücretsiz olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan ile geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 100 bin ziyaretçi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi bu bayramda da binlerce ziyaretçisini ağırlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle bayramlarda vatandaşların yoğun ilgisini gören Hayvanat Bahçesi’nin Kurban Bayramı’nın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günlerinde vatandaşlara ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, gerekli aşı ve koruyucu uygulamaları ile ilgili veteriner hekimler tarafından titizlikle takip edilen Hayvanat Bahçesi’nin, bayramda da ziyaretçilerini beklediğini belirterek, 3 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi’nin ziyaretçilerine ücretsiz olacağını kaydetti.

Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor.