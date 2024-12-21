Adana’da hayvan yetiştiricilerine ’süt hijyeni ve sanitasyon’ eğitimi verildi.

Adana’da Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan yetiştiricilerine yönelik ’süt hijyeni ve sanitasyon’ eğitimi verildi. Eğitim kapsamında ’süt hijyeni ve sanitasyon’ konularında eğitim alan yetiştiriciler sertifika almaya hak kazandı. Yetiştiricilere sertifikaları Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu tarafından takdim edildi.

Ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan yetiştiricilere süt sağım makinesi de verildi.