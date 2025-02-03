Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile Manisa’nın sokak canlıları için kanayan yarasına çözüm olacak olan Ege Bölgesi’nin en büyük Hayvan Yaşam Merkezi çalışmalarında çalışmalar hızlandı. 117 dönümlük alanda hayata geçirilen merkezin yüzde 50’si mart ayı sonuna kadar hizmete girecek.

Manisa’nın sokak canlıları sorununa bir nebze çözüm olacak projede çalışmalar hızlandı. Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen Ege Bölgesi’nin en büyük ve modern hayvan barınağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının son aşamaya geldiği merkezin bir bölümü mart ayının son haftalarında hizmete girecek. Toplam 117 dönümlük dev bir alan üzerinde inşa edilen Hayvan Yaşam Merkezi, sokak canlılarının yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik olarak tasarlandı. Tesis sayesinde Manisa’daki sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve tehlikeli türlerin kontrol altına alınması sağlanacak.

Sokak canlıları bu merkezde sağlığına kavuşacak

Sokak canlılarının sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesi amacı ile hizmete girmesi beklenen Hayvan Yaşam Merkezi, sokak canlılarının sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak. Merkezde, sokak canlılarına yönelik olarak geniş ve ferah barınakların yanı sıra, tam donanımlı bir veteriner kliniği bulunuyor. Merkezde, tedavi ve bakım süreçlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için 2 ameliyathane ve laboratuvarda yer alıyor. Hayvan Yaşam Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmalar hakkında teknik personellerden detaylı bilgi aldı. İncelemede Başkan Balaban’a Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Haydar İzci ile teknik personeller katıldı.

Mart ayının son haftalarında merkezin yüzde 50’si açılacak

Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa’da yaşanan sokak canlıları sorununa hızlı bir çözüm bulmak için yoğun bir emek harcadıklarını belirtti. Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Hayvan Yaşam Merkezi’nde yürütülen çalışmaları inceledik. İnşaatlar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa’da yaşanan sokak canlıları sorununun çözümü için elbirliği ile büyük bir adım atıyoruz. Mart ayının son haftalarında bu yaşam merkezinin en az yüzde 50’si hizmete açacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kısırlaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa’da yaşanan sokak canlıları sorunu da merkezin hizmete başlaması ile bir nebzede olsa çözüme kavuşmuş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.