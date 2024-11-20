Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) yürütücülüğünde, insanlarla yakın temasta olan hayvan türlerinde Blastocystis’in (Sindirim sistemi paraziti) varlığını araştıracak olan proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Yürütücülüğünü Milas Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Sürsal Şimşek’in yaptığı ‘Farklı Hayvan Türlerini Enfekte Eden Blastocystis İzolatlarının Tam (Full-length) SSU rRNA Gen Sekansı Temelinde Alt Tiplerinin (ST) Belirlenmesi ve Miks ST Kaynaklı Enfeksiyonların Ortaya Çıkarılması’ başlıklı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 3501 projesi, desteklenmeye hak kazandı.

Araştırmacı olarak Milas Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Şimşek’in de yer aldığı ekipte, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Satıcıoğlu da araştırmacı ve Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji doktora öğrencisi Irmak Çakmak bursiyer olarak yer alıyor.

Proje hakkında

Sindirim sistemi parazitleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki insanlarda sıkça görülen sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Bu parazitlerin arasında yer alan Blastocystis’in dünya genelinde bir milyardan fazla insana bulaştığı tahmin edilmektedir. Bulaşma genellikle parazit ile bulaşık yiyecek veya suyun tüketilmesiyle meydana gelmektedir. Bu parazit insanlarda karın ağrısı, ishal, şişkinlik ve mide bulantısı gibi sindirim sistemi belirtilerine sebep olabilmektedir. “Blastocystis” memeliler, kuşlar, sürüngenler ve böcekler dahil olmak üzere hem vahşi hem de evcil hayvanlarda geniş bir yelpazede tespit edilmiştir. Bu da parazitin hayvanlardan insanlara bulaşabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, Blastocystis’in hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve bulaşma dinamiklerinin anlaşılması kritik öneme sahiptir.

Bu projede, özellikle insanlarla yakın temasta olan hayvan türlerinde Blastocystis’in varlığı araştırılacak, tespit edilecek parazitlerin genetik yapıları ileri teknolojiler kullanılarak belirlenecek ve farklı coğrafyalardan bildirilen Blastocystis örnekleri ile karşılaştırılacak. Bu çalışmaların neticesinde, parazitin hangi hayvanlarda yaygın bulunduğunun ve halk sağlığı için ne kadar risk teşkil ettiğinin ortaya çıkarılmasını hedeflenmektedir.