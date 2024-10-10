Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Hayvanları Koruma Günü ve Kariyer Planlama Günleri kapsamında öğrencilerin veteriner hekimlik mesleğine olan ilgileri şaşırttı.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Hayvanları Koruma Günü ve Kariyer Planlama Günleri kapsamında Üzümlü Şehit Fatih Devravut İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanların bakımı, hayvanları besleme, sokak hayvanları ile ilgili uyarıcı bilgiler gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu. Veteriner hekimlik mesleği ile ilgili tanıtım yapıldı. Veteriner hekimlik mesleğinin zorlukları, avantajları, nasıl veteriner hekim olunur gibi konularda soru havuzundaki soruları cevaplayan İlçe Tarım Müdürlüğü ekibini öğrenciler ilgiyle dinledi.

Öğrencilerin veteriner hekimlik mesleğine olan ilgileri ise yetkilileri şaşırttı. Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül, öğrencilerin soruları ve veteriner hekimliğe olan ilgileri karşısında şaşırdıklarını ifade ederek, “dünyayı paylaştığımız can dostlarımızın çocuklar tarafından bu kadar sevildiğini görmek, hayvanların refahı ve mutluluğu için onlara şifa dağıtan veteriner hekimlik mesleğinin bu kadar ilgi görmesi bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi” diye konuştu.