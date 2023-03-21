Eskişehir’de kuşları besleyen bir vatandaşın yanına giderek yem isteyen ve ona yardım eden küçük çocuk çevredekilerin sevgisini kazandı.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda kuşları besleyen küçük çocuk görenlerin içini ısıttı. İki buçuk yaşındaki küçük hayvan sever kuşları besleyen başka bir vatandaşın yanına giderek ondan yem istedi. Parktaki diğer hayvanseverle birlikte kuşları besleyen küçük çocuk, aldığı yemleri kuşlara eşit bir şekilde dağıtmaya çalıştı. Kuşların etrafında büyük bir kalabalık oluşturduğu küçük hayvan sever, yanına yaklaşan hayvanları zarar vermeden sevmeye çabaladı. Küçük çocuğun hayvan sevgisi çevredeki vatandaşların takdirini ve sevgisini kazandı.