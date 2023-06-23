Kastamonu’da bir araya gelen hayvan severler, bir vatandaşa ait kediyi tüfekle öldüren şahsa tepki gösterdi.

Kastamonu il merkezine bağlı Elyakut köyü Kabalar Mahallesi’nde O.K. isimli şahıs, bir vatandaşa ait kediyi tüfekle ateş ederek öldürdü. Yaşanan olayın ardından hayvan severler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’nda bir araya gelerek olaya tepki gösterdi. Hayvan severler, şahsın cezalandırılması için talepte bulundu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği Başkanı Özden Neval Türkmen, “Burada bulunan ve bulunamadığı halde canlarımız için canını veren hayvan sever yol arkadaşlarımızla birlikte hepimizin yüreği yanıyor, canımız acıyor, duygularımızı ifade edecek sözcükler bulmakta güçlük çekiyoruz. Çok öfkeliyiz, çok yaralıyız ve bu evlatlarımızı korumak, hak ve hukukları için yorulmadan mücadele etmek, kanlarını yerde bırakmamak, onların anne ve babaları olmamız sıfatıyla ölene kadar yanında olmaya kararlıyız. Ne yazık ki toplumumuzun bazı kesimleri insani, vicdani kimliklerinden süratle uzaklaşarak, bu canımızın sonunu hazırlayan insan demekte zorlandığımız kişiler gibi saygısız, sevgisiz, empatisiz, hoşgörüsüz, iş dünyasında kendisiyle bile barışamayan ruh hali ile bu tür davranış bozuklukları sergilemekte ve hiçbir savunması olmayan bu dilsiz, öksüz canlılarımıza zarar vermekte, daha da ileri giderek onları katletmektedirler. Olayı teyit etmek için kendisini aradığımızda ise ’evet ben kedi katiliyim’ diyecek kadar cüretkar ve küstahtırlar, acımasız ve zalimdirler. Bu tür davranışlar sapkın ve paranoyak eğilimli davranışlardır" ifadelerine yer verdi.