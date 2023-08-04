Eskişehir Şehir Hastanesi’nde günlük çıkan yemekten kalan kısım düzenli olarak kırsal alanda yaşayan yüzlerce hayvana ulaştırılırken, hayvan sever vatandaşlar sokak hayvanlarının beslenmesine destek olan personele teşekkür plaketi verdi.

Sokak hayvanları, gönüllü hayvan severler tarafından beslenerek yaşama tutunuyor. Yaklaşık 5 sene önce Eskişehir Şehir Hastanesi ile HAYTAP temsilcisi Ayten Tutkun’un girişimi ile yapılan protokolle hastanede günlük çıkan yemekten geriye kalan kısım düzenli olarak kırsal alanda yaşayan yüzlerce hayvana ulaştırılıyor. Bu konuda teşekkürlerini ileten Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olan personele teşekkür plaketi verirken, bu farkındalığın giderek artmasının bir canlının en temel hakkı olan yaşamını idame edebilmesi açısından önemli olduğunu aktardı.