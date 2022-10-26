Tarım ve hayvancılık talepleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye iletildi

Tarım ve hayvancılık talepleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye iletildi

Malatya Tarım Platformu ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik binasında basın açıklaması yaparak, iletiler talepleri dile getirdi. Akın yaptığı konuşmada, “Sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcileri olarak Cumhurbaşkanımızın Malatya’daki programına bizlerde katıldık. 16 maddelik sorun öneri ve taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye ilettik. Bu anlamda gündemdeki acil sorunlarımızdan olan toprak mahsulleri ofisi arpa dağıtımı ile ilgili sıkıntımız giderildi bundan sonra yetiştiricinin bulunduğu kendi ilçesindeki tarım ilçe müdürlüklerimizde müracaatları alınacak ve TMO’ya gönderilecektir. Yine yaklaşık bir hafta önce yayınlanan destekleme kararnamesinde Hayvansal ve Bitkisel desteklemelerdeki bazı kalemlerde yüzde 100 bazı kalemlerde de yüzde 150 olmak üzere verilen bitkisel ve hayvancılık desteklemeler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Akın, ilettikleri 16 maddelik sorun öneri ve talepleri başlıklar halında şöyle belirtti:

“Kırsalın gelişmesi için köy mahalle statüsü köy okulları bölgesel olsa dahi açılması mevzuatın uyumlu hale getirilmesi. Damızlık hayvanların alımının daha fazla desteklenmesi ve anaç hayvanların kesilmemesi için daha fazla önlem alınması kontrollerin artırılması.Yayla ve meralardaki sosyal ihtiyaçlar için acil proje desteği verilmesi mevcut projelerimizin desteklenmesi. Mera ıslah projelerine daha çok destek verilmesi ve gerek alan bazlı gerek havza destek verilmesi. Kuruda ve sulu arazilerimizdeki yem bitki çeşitliliğinin arttırılması ve daha çok desteklenmesi. Kadın yetiştirici çiftçi çobanlara sosyal güvence sağlanması desteği SGK desteklenmesi

Hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi için ilaç parazit mücadelesi aşılar daha çok desteklenmeli ve uygulamaları zamanında yapılmalı. Genç girişimci çiftçiler ve üreticiler daha çok desteklenmeli kırsaldan göçün ve işsizliğin önüne geçilmesi. Kontrollerin artması kırsalda yaygınlaştırılması yayla ve meraya uygun makine ekipman ile hayvancılık kırsal alanda daha çok desteklenmeli. Yem girdi maliyetindeki artışlar çok olduğunda piyasa dengesi oluşturulması fahiş fiyat artış ve spekülasyonların önüne geçilmesi. Kırsalda Küçük aile işletmelerine farklı, özel destek ve hizmet verilmesi. Devlette devamlılık esastır proje ve destekler kurum temsilcisi idareci veya yönetici değiştirdiğinde projelerin sümen altı edilmemesi devam ettirilmesi. Parazit er mücadele gezici araç ve yıkama banyolukları artırılmalı ve daha fazla desteklenmeli. Çobanlık peygamber mesleğidir küçük görülmemesi için temeldeki sorunlar sıkıntılar kesinlikle bir an önce çözülmeli daha fazla tanınmalı tanıtılmalı her alanda desteklenmeli. GES proje ve desteklerine önem verilmeli üretilen elektrikler değerinde TEAŞ tarafından üretici işletmeden eskiden olduğu gibi tekrar alınmalıdır. TMO arpa dağıtımını kendi yapmalı kredi kartı olmalı fiyat biraz daha düşürülmeli silo tonajı arttırılmalı yetiştiriciye üreticiye taksitlendirme yapılmalıdır.”