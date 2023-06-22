Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı hayvan sağlığı ekipleri ile ortak denetim düzenledi.

Düzce Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sorumluluk alanında bulunan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların son günlerde yoğun olarak ziyaret ettiği ve kurbanlık alışverişi yaptığı hayvan pazarında yapılan denetim çalışması tüm kurumların katılımıyla düzenlendi. Yeni Taşköprü Yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında Zabıta, Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetim yaparak kurbanlık olarak satılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe kontrollerini yaptı. Gerekli evrakları da inceleyen ekipler, nakil için kullanılan araçların evraklarını denetledi.

Denetimlerde belgelerde eksiği olanlara ve izinsiz hayvan satışı yapanlara ilgili kanun hükmünce yaptırım uygulanırken ilgili kurumların işbirliği ile yapılan denetimlerin bayram gününe kadar düzenli aralıklarla süreceği belirtildi.