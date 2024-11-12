Afyonkarahisar’da hayvanların sulamalarında kullanılan su kaynaklarından numuneler alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin laboratuvarlara gönderilerek analizlerinin yapılacağı kaydedildi. Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımızın ‘Alıcı Ortam Su İzleme Programı’ çerçevesinde il kontrol laboratuvarında yapılmak üzere ilimizde belirlenen noktalardan Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi personellerince su izleme numunesi alınarak yerinde ölçümler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.