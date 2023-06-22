Türkiye’nin önemli hayvan pazarlarından Kastamonu’daki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Kastamonu’da, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, besiciler kurbanlıklarını canlı hayvan pazarına getirmeye başladı. Türkiye’nin önemli hayvan pazarlarından olan Kastamonu’daki canlı hayvan pazarında da hareketlilik yaşanıyor. Kol koparan pazarlıkların yaşandığı canlı hayvan pazarında hem besicilerin yüzü gülüyor hem de alıcılar pazardan mutlu ayrılıyor. Günlük bin 150 büyükbaş hayvan ile 400 küçükbaş hayvanın satışa sunulduğu Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı, il dışından gelen vatandaşlardan da yoğun rağbet görüyor.

Kurban Bayramı’nın son gününe kadar hayvan pazarı her gün açık olacak

Kurban Bayramı bitene kadar hareketliliğin devam edeceğini belirten Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, “Son yılların en kalabalık canlı hayvan pazarını yaşıyoruz. Bugün bin 150’ye yakın büyükbaş hayvan ve 400 civarında da küçükbaş hayvan pazarımıza geldi. Pazarımız bayramın son gününe kadar her gün açık olacak” dedi.

Pazarda küçükbaş hayvanların 4 bin ila 14 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıkların ise 40 bin ila 140 bin lira arasında satışa sunulduğunu söyleyen Pehlivan, “Kurban Bayramı öncesinde büyük yoğunluk yaşıyoruz. Pazarda alan da satan da çoktu” diye konuştu.

Kastamonu sınırları içinde üreticilerin 2023 yılı kurbanlık satışı canlı kilogram birim fiyatının belirlenmesi için Kırımızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, Veterinerler Odası Başkanlığı ve Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak karar aldıklarını belirten Pehlivan, “Yapılan toplantıda tavsiye niteliğinde kararlar alınırken, artan üretim maliyetleri de hesap edilerek, ülke hayvancılığının sürdürebilirliği de göz önüne alınarak, çevre illerdeki fiyatlar ile üretici ve tüketici arasındaki denge de gözetilerek karar alındı. 2023 yılı kurbanlık fiyatları canlı kilo olarak dana 150, Düve 140, inek 125, erkek keçi 150, dişi keçi 135, erkek koyun 145 ve dişi koyunda 130 TL olarak belirlendi. Canlı Hayvan Pazarı’mızda gebe testi ve kurban tartma hizmetini de veriyoruz. Sahte para ve dolandırıcılığa karşı emniyet mensuplarımız görevlerini aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar bir olumsuzluk yaşamadık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müzden görevliler de vatandaşlara her konuda yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

"100 bin lira istiyoruz, nasipse satacağız"

Kastamonu Canlı Hayvan Pazarına hayvanları satmak için getirdiğini anlatan Ceyhun Çiftçi, “Allah nasip ederse değeri ne ise vereceğiz. Satışlarımız şu anda çok iyi. 7 tane hayvanımız vardı, şimdi bir tane kaldı. Allah bereketini versin. Malımızı yetiştirip pazarda satıyoruz. Canlı ağırlığı hayvanımızın 730 kilogram. Hayvanımıza 100 bin lira istiyoruz, nasipse satacağız inşallah. Araba ile de takasta yaparız. Bu hayvanımızdan daha büyükleri de bulunuyor. Bugün Kastamonu’nun pazarı, bu hayvanımızı getirdik buraya, 7 tane hayvanımız vardı pazardı, 6 tanesini sattık, inşallah sadece elimizde bu hayvanımız kaldı. Onunda nasibini bekliyoruz” dedi.

"89 bin TL’ye hayvanı satın aldık”

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinden kurbanlık almak için Kastamonu Canlı Hayvan Pazarına gelen Satılmış Yaka ise, “Ilgaz’dan Kurban bakmak için gelmiştim, nasibimiz buradaymış. Arkadaşlarımız düzgün, hayvanda düzgün. Kanımız ısındı arkadaşlara, bizlerde aldık. 89 bin TL’ye hayvanı satın aldık” diye konuştu.

Besicilikle uğraşan Numan Katırcı da, “Çiftçilik yapıyoruz, kurbanlıklarımızı getirdik. Talep vardı, kurbanlıklarımızı sattık. Bugün pazarda 5-6 tane kurbanlık hayvanımızı sattık. 3 tane hayvanım kaldı. Bunlar da son, başka da hayvanım kalmadı” ifadelerini kullandı.