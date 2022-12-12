Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni hayvan pazarında üst yapı çalışmasıyla hayvan pazarında genişletme yaparak yeni alanlar açıyor.

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni hayvan pazarında üst yapı çalışmasıyla hayvan pazarında genişletme yaparak yeni alanlar açıyor.

Hafta sonu mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde alt yapısı tamamlanan mahallelerde üst yapı çalışmalarının yanı sıra bölgenin en büyük hayvan pazarında çelik hasır döşemesiyle beton kaplama ile üst yapı çalışmasına başladı. Yeni hayvan pazarında daha önce alt yapısı tamamlanan yaklaşık 6 bin metre kara alanı çelik hasır döşemesi yaparak küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere iki bölümde vatandaşların talebi üzerine genişletme çalışması yapılıyor. Hayvan pazarında üst yapı ve genişletme çalışması yapıldığını belirten Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır şunları kaydetti.

’’Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda hafta sonu mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe genelinde olduğu gibi hayvan pazarında yaklaşık 6 bin metre kare saha genişletmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Üst yapı ve genişletme çalışmasında çelik hasır ve hazır beton uygulaması hafta sonu boyunca sürdürülecektir, çalışmaların tamamlanmasıyla inşallah yeni alanı hayvan pazarı esnaflarımızın hizmetine sunacağız."

Hayvan pazarı esnafları yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Bölgenin en büyük Hayvan pazarı konumunda bulunan Yeni hayvan pazarının belirli periyotlarda ihtiyaç durumuna göre üst yapı çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.