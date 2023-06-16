Kurban bayramına sayılı günler kala Diyarbakır’ın kırsal mahallelerinde yetişen kurbanlık hayvanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsasına getirildi. Satıcılar, fiyatların uygun olmasıyla birlikte yoğunluğun yaşandığını belirtti.

Canlı Hayvan Borsasında her hafta kurulan hayvan pazarı, yerini kurbanlık hayvanların satışına bıraktı. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı, kurban pazarları hareketlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en hareketli hayvan borsalarından Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasına besiciler gelmeye başladı.

Satışlarının iyi olduğunu ifade eden besici Hüsamettin Çiçek, fiyatların düştüğünün altını çizdi. Çiçek, “Kurbanlık fiyatları ucuzlamış, birkaç gün öncesi gibi değil. Şu anda canlı hayvanın kilosunu 130 TL’ye satıyoruz. Birkaç gün önce fiyatlar daha yüksekti, şu anda düşmüş durumda” dedi.

Faruk Taştan, “Hayvan pazarında alışveriş yapıyorum. Şu anda fiyatlar iyidir. Satış da, hayvanlar da çok güzel. Herkes kazanıyor” diye konuştu.