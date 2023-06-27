Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı’na bir gün kala yoğunluk arttı.

Kurban Bayramına az bir zaman kala arife gününde de satışlar devam ediyor. Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, artan maliyetler ve ekonomik şartlardan dolayı bir önceki yıla göre kurban fiyatlarının hemen hemen iki katı olduğunu belirterek, “Erzurum’da genelde kurbanlıklar son iki güne bırakılır. Hem biz satıcılar hem de vatandaşlarımız uygun şartlarda bir alışveriş olmasını istiyor. Pazarda genel anlamda satışla iyi. Arife günü biraz daha pazar canlandı” dedi. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda kurbanlık arayışındaki vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olurken, akşam saatlerine kadar pazarlıkların devam etmesi bekleniyor.