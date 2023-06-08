Türkiye’nin çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar İlkadım Belediyesi Güzeldere Mahallesi Kurbanlık Hayvan Satış Yeri’nde görücüye çıkmaya başladı.

İlkadım Belediyesi’nin Güzeldere mevkisinde hayata geçirdiği hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar gelmeye başladı. Pazara ilk kurbanlıklar Diyarbakır’dan geldi. Kurban satış alanında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinden besiciler 27 dönümlük alanda işgaliye ücreti karşılığında tahsis edilen parsellerde kendi imkanlarıyla çadırlarını kurdu. Birkaç gün içinde pazarın tamamının tüccar ve besicilerle dolması beklenirken İlkadım Belediyesi tarafında bu yıl da kent yaşamını olumsuz etkileyen, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan derme çatma yerlerde kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyeceği ifade edildi.

“Acil müdahale ekibimiz 24 saat alanda olacak”

Kurban satış alanında tüm ihtiyaçlara cevap verileceğini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu yıl acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik ekiplerimiz sahada olacak. İlçe halkımız, herhangi bir sıkıntı yaşadığında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilecekler. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için biz gece-gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.