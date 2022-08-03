Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.A.’nın otlattığı hayvanlar Y.M.’nin bahçesine girdi. Y.M. duruma tepki göstererek, saldırdığı A.A.’yı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan genç hastaneye kaldırılırken, A.A.’nın babası A.A. ise Y.M.’nin oğlu M.M.’ye ikametine giderken silahla ateş açtı. Bacaklarına isabet alan M.M. yaralanırken, A.A. kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.M. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.