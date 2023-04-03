Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin horoz dövüşü organizasyonu düzenlenen ikamete gerçekleştirdiği baskında, horoz dövüşü yapılan adresin hayvanları koruma derneği olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi’nde bulunan bir ikamette horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı, onlarca kişinin izleyici olarak organizasyona katıldığı ve bahis oynadığı ihbarını aldı. Polis, harekete geçerek söz konusu adrese baskın yaptı. Baskın sırasında tribün kurulan küçük bir alan içerisinde horozların dövüştürüldüğü belirlendi. Horozların dövüştürüldüğü sırada polis ekiplerinin müdahalesiyle bahis oynayanlar şaşkınlıkları gizleyemedi. Polisin yaptığı incelemede dövüş başına 4-5 bin liralardan başlayan bahis oynatıldığı anlaşıldı. Polis, horoz dövüşü üzerine bahis oynanan yerin Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede sosyal medya üzerinden organize olan grubun söz konusu horoz dövüşünü ayarlayarak belirli aralıklarla düzenledikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, söz konusu dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uyguladı.