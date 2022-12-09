Aydın’ın Karpuzlu ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan hayvan içme suyu göletleri, hayvancılığa ve kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan hayvan içme suyu göletleri, hayvancılığa ve kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

Özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna ulaşmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalan hayvan üreticileri ve tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan hayvan içme suyu göletleri, üreticiler için büyük önem arz etmeye devam ediyor. Bu çerçevede DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Aydın’ın Karpuzlu ilçesine yaptığı Tekeler 1 ve Tekeler 2 Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti ile kırsal kalkınmaya destek sağlıyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’ne yapılan Tekeler 1 ve Tekeler 2 Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri sayesinde kırsal kalkınmaya destek sağlanmıştır” ifadeleri yer aldı.