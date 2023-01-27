Mardin’in Midyat içesinde hayvan hırsızlığı şüphesinden dolayı 4 kişi yakalandı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Mardin’in Midyat içesinde hayvan hırsızlığı şüphesinden dolayı 4 kişi yakalandı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, geçtiğimiz günlerde Midyat ilçesi Doğançay kırsalında meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde; F.U., İ.E., V.E. ile H.D. isimli şüpheliler yakalandı. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapılırken 3 şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.