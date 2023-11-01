Eskişehir’de 2023 yılında yapılan hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarının değerlendirildiği bilgilendirme toplantısında, önümüzdeki yıl ilgili konularda uygulanacak stratejiler ele alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Kemal Çevik’in genel değerlendirme konuşmalarından sonra Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt söz aldı. Yurt, hayvan hastalıklarıyla mücadelede gelinen nokta, özellikle zoonoz hastalıkların halk sağlığı ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri ve kayıt sistemlerinde uygulanacak değişiklikler üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Daha sonra Süt Kayıt Sistemi İl Sorumlusu Mühendis Havva Köse, yaptığı sunum ile Süt Kayıt sistemi, uygulamada yapılacak değişiklikler ile çiğ süt desteklemesi konularında detaylar paylaştı.

İl Epidemiyoloji Sorumlusu Veteriner Hekim Yasin Kalkan, katılımcılara aşılama faaliyetlerindeki öncelikler, Vetbis kayıt sistemi konularında Turkvet Kayıt Sistemi İl sorumluları Veteriner Hekim Oğuz Umur ve Erol Yakut, Türkvet kayıt sistemi, hayvanların kayıt altına alınması ve güncelleme çalışmaları konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumların ardından katılımcılar ile soru cevap bölümüne geçilerek toplantı tamamlandı.