DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde birçok hayvana aşılama gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde birçok hayvana aşılama gerçekleştirdi.

Düzce’de hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı aşı ekipleri il genelinde 7 köyde 722 büyükbaş hayvana şap aşısı, 55 köy ve mahallede 496 büyükbaş hayvana sığır brusellozu, il genelinde 399 köpeğe kuduz aşısı uyguladı.

Ayrıca hayvan pazarının açık olduğu perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapıldı. Denetimlerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanılmadı.