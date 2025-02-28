Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında, 2025 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasını Eskişehir genelinde eş zamanlı olarak başlattı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, şap hastalığı ve aşılama programı ile ilgili yaptığı açıklamada; Şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan viral bir hastalık olduğunu söyledi. Ağız, tırnak ve memelerde yaralar oluşturan hastalığın et ve süt veriminde kayıplara yol açtığına dikkat çekilerek, "Özellikle genç hayvanlar hastalıkla karşı karşıya kalabilmektedir. Kampanya kapsamında, iki aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanların şap hastalığına karşı aşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca, dişi büyükbaş hayvanlara brusella hastalığına karşı konjunktival brusella aşısı uygulanacak, koyun-keçi türü hayvanlara brusella, veba ve çiçek aşısı ile kedi-köpeklere kuduz aşısı kampanyaları da gerçekleştirilecektir. Şap aşısının hayvan sağlığı açısından öneminin yanı sıra hayvan sevklerinde de aşı şartı zorunludur. Sığır cinsi hayvanların iller arası nakillerinde "Veteriner Sağlık Raporu" bulundurmak zorunludur. Bu raporun alınabilmesi için, hayvanların sevk tarihi itibariyle, son 6 ay içinde Sat-2 serotipi içeren şap aşısı ile aşılanmış ve bu aşının üzerinden en az 21 gün geçmiş olması gerekmektedir. 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" gereği, üreticilerin kampanya döneminde hayvanlarını aşılatmaları zorunludur. Aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerdir. Aşılama kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak isteyen yetiştiricilerimizin, İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.