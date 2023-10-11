Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hastalıkların hayvan hareketleri vasıtasıyla yayılımını önlemek için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Mücadele Hizmetleri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan faaliyetler çerçevesinde Eskişehir genelinde farkındalık çalışması başlattı.

Ülke ekonomisine büyük kayıplar veren ve ülke hayvancılığı açısından önemli bir sorun olan kontrolsüz hayvan hareketlerinin denetlenmesinin daha sık ve sağlıklı yapılması maksadıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Mücadele Hizmetleri Çalışma Grubu tarafından çalışma başlatıldı. Özellikle hayvan hareketinin yoğun olduğu Ülkemizin doğusundan batısına olan güzergâhların 7 gün 24 saat usulünce denetleme çalışması başlatıldı. Bu çerçevede doğu-batı güzergâhındaki yol kontrolleri için Erzurum ili Aziziye ilçesinde bulunan Karayolu Denetim İstasyonunda ‘Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’ kuruldu. Eylül ayının ilk haftasından itibaren kurulan Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunda 7 gün 24 saat esasına dayanarak, veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleri tarafından hayvan ve hayvansal ürün taşıyan her araç kontrole tabi tutulacak, belgesiz hayvan taşıyan hayvan sahipleri ve nakil araç sahiplerine ise idari işlemler tesis edilecektir.

Konu ile ilgili farkındalık oluşturulması, kontrol noktalarında yoğunluğa sebebiyet verilmemesi ve yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için hayvan sahipleri, hayvan taşımacılığı ile uğraşan kişiler, hayvan satış yeri yetkilileri ve ilgili tüm diğer şahıslara/kurumlara gerekli duyuru ve eğitimlerin hızlı bir şekilde verilmesi için ülke genelinde faaliyet başlatıldı.