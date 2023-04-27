Erzincan ve ilçelerinde SAT-2 serotipi hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması 28 Nisan’da kaldırılacak.

SAT-2 serotipi şap hastalığı, Türkiye’de görülmeden önce gerekli önlemler alınmaya başlandı. 3 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de tespit edilir edilmez de etkin bir mücadele stratejisi hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Erzincan’da hayvan pazarları kapatılarak tüm hayvan hareketleri durduruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 25 Nisan tarihli yapmış olduğu Şap Hastalığı ile Mücadele Toplantısı sonrasında hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası sürecinde getirilen kısıtlamalar belirlenen kurallar çerçevesinde 28.4.2023 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde, sevk edilecek büyükbaş hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olması, iller arası küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, iki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanmasına aksatılmadan devam edilecektir" denildi

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise, hastalıkla mücadelenin zamanında ve etkin yapıldığını belirterek, “Ülkemizde 10 Mart 2023 tarihinde başlamış olan ve bazı bölgelerimizde meydana çıkan SAT-2 serotipine sahip şap virüsüne karşı karantina tedbirleri başlamıştı. 2 ay boyunca tüm ülkemizde aşılamalar devam ederek şu anda 28 Nisan 2023 tarihinde bu kısıtlamalar kaldırılacak. Burada tabii ki uyacağımız bazı kurallar var. Özellikle il dışı sevklerde büyükbaş hayvanlara sahip üreticilerimiz 21 gün önceden SAT-2 tipine karşı şap aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Küçükbaş hayvanlarda il içi veya il dışı herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup büyükbaş hayvanlarda da il içindeki hareketler serbest bırakılmıştır. 2 aylıktan küçük buzağılarda ise herhangi bir aşı kaydı aranmamaktadır. Burada üreticilerimize bizlere ve bakanlığımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bu SAT-2 serotipi ülkede yayılmadan kontrol altına alınmış bulunmakta. İlimizde de gerekli tedbirler zamanında alındığı için herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değiliz. Pazarlarımız da bu hafta Cuma günü açılıyor. Bundan sonra ki haftalarda Perşembe günleri devam edecek. Tüm aşılamalarımızı yaptık. Şuanda SAT-2 serotipine karşı aşılamalar devam etmekte. Arkadaşlarımız büyük bir hızla aşılamayı tamamlayıp önümüzde ki günlerde hayvanların meraya çıkması, yaylalara çıkması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.