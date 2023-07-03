Hayvan hakları ve hayvanların korunmasına dair Prof. Dr. Ahmet Erol’dan 12 maddelik öneri geldi. Erol, “Şiddet ve işkenceyle hayvanların ölümüne yol açan eylemlere 10-15 yıl arasında hapis ve para cezaları, evcil hayvanların terk edilmesine ağır para ve 1-5 yıl arasında hapis cezası getirilmeli” ifadelerini kullandı.

25 akademisyenin yazılarına yer verildiği “Hayvanlar ve Hukuk” isimli kitap yayınlandı. 25 akademisyenden biri olan Prof. Dr. Ahmet Erol, hayvan hakları ve hayvanların korunmasına dair 12 maddelik önerilerine yayınlanan kitapta yer verildi. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Erol, “Şiddet ve işkenceyle hayvanların ölümüne yol açan eylemlere 10-15 yıl arasında hapis ve para cezaları, evcil hayvanların terk edilmesine ağır para ve 1-5 yıl arasında hapis cezası getirilmeli” dedi.

“Evcil hayvan satın alınması vergiye tabi tutulmalı”

Sokaktan ve barınaktan hayvan sahiplenmenin desteklenmesi gerektiğini belirten Erol, “Evcil hayvan ithalatının sıkı kontrol altına alınmalı ve evcil hayvan satın alınmasının vergiye tabi tutulmalı. Belediye Kanunu’na evcil hayvan sahiplerinden beslenen her hayvan başına yılda bir kez olmak üzere (100-500 TL arasında) evcil hayvan vergisi alınmasına ilişkin hüküm konulmalı. Emlak vergisinin yüzde 5-10’u arasında hayvan vergisine ilişkin hüküm eklenmeli” şeklinde konuştu.

“On daireyi geçen apartmanlarda, her 10 daire başına bir sokak kedisi ve köpeğine bakma zorunluluğu getirilmeli” diyen Erol, “Hayvan sicilinin oluşturulması ve belediyeler tarafından verilecek zorunlu ve bedelsiz hizmetlerin olması gerekiyor” dedi.