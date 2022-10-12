Edinilen bilgiye göre, Hamzallı Mahallesi’nde Halit A.’ya ait hayvan damındaki ot balyaları tutuştu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Aydın’da çeyrek asırlık bir garip dava

Aydın’da çeyrek asırlık bir garip dava

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki hayvan damındaki otların tutuşması ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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