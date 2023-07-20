Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Emin Duman’a ait hayvan çiftliğinde akşam saatlerinde çıkan yangında saman deposu alev aldı.

Balıkesir büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ve Sındırgı Belediyesinin anında müdahalesi ile yangın hayvan ahırlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası yanan saman balyaları Sındırgı Belediyesi ekiplerince temizlendi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken itfaiye ekipleri vatandaşları sıcak havalarda daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. Bir cam parçası, sigara izmaritinin bile samanları tutuşturabileceği belirtildi.