Bursa İnegöl ilçesinde kanatlı hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında 10 tane tavuk 100 civciv yanarak telef oldu.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesinde bulunan kanatlı hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 10 tane tavuk, 100 civciv telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.