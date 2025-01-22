Samsun’da hayvan bakımevi olmayan ilçe belediyelerinin Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 31 Ocak 2028 tarihine kadar bakımevi kurma zorunluluğu bulunuyor.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından il genelinde sokak hayvanları ile ilgili yürütülen ve yürütülecek olan çalışmaların görüşüldüğü toplantı, Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik binasında yapılan toplantıda ilçe belediyelerine getirilen hayvan bakımevi kurma zorunluluğu da ele alındı.

Belediyelerin hayvan bakımevi kurma zorunluluğu

Samsun nüfus verilerine göre Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Yakakent dışındaki ilçelerin 31 Ocak 2028 tarihine kadar bakımevi kurma zorunluluğu bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, Bafra ve Vezirköprü belediyelerinin bakımevi bulunuyor, Çarşamba Belediyesi bakımevinin ise yapımı devam ediyor. Bakımevi olmayan Alaçam, Atakum, Terme, İlkadım, Canik, Havza, 19 Mayıs, Tekkeköy ve Kavak belediyelerinin 31 Ocak 2028 tarihine kadar bakımevi kurması gerekiyor.

48 kişiye idari para cezası

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince ev hayvanı satış yerleri ve bakımevlerinde denetimler devam ediyor. 2024 yılında 48 kişiye idari para cezası uygulandı. Samsun’da ruhsatlı olarak çalışan 28 ev hayvanı satış yeri, yılda en az iki defa denetime tabi tutuluyor. Ev hayvanı satış yerleri, kedi ve köpek satılması yasak olan yerler arasında yer alıyor. Nesli tehlike altında bulunan yabani türlerin ticareti (CİTES), yaban hayvanı bulundurma ve satış iznine yönelik denetimler de gerçekleştiriliyor. 2024 yılında tehlike arz eden hayvanlara yönelik yapılan denetimlerde 6 hayvan için idari para cezası uygulanarak, hayvanlar bakımevine teslim edildi.