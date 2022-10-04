4 Ekim Dünya Hakları Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ziyaretçi akınına uğradı. Veteriner hekim eşliğinde can dostları ziyaret eden öğrencilere, Spil ve Tarzan isimli terapi köpekleri özel bir gösteri yaptı. Doğa ve hayvan sevgisi içeren eğitim de alan öğrenciler, program sonunda “Minik Tarzan” olmaya hak kazandı.

4 Ekim Dünya Hakları Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ziyaretçi akınına uğradı. Veteriner hekim eşliğinde can dostları ziyaret eden öğrencilere, Spil ve Tarzan isimli terapi köpekleri özel bir gösteri yaptı. Doğa ve hayvan sevgisi içeren eğitim de alan öğrenciler, program sonunda “Minik Tarzan” olmaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde, 4 Ekim Dünya Hakları Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi. Gün boyunca onlarca öğrenci merkezi ziyaret ederken bu özel günde öğrencileri; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, ilgili müdürüler ve merkezde görev yapan veteriner hekimler karşıladı. Merkezde öğrenciler, ilk olarak sevimli dostlarımızı ziyaret etti.

Daha sonra ise, merkez içerisinde yeni faaliyete başlayan Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim ve gösteri yapıldı. Burada, Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru tarafından doğa ve hayvan sevgisi içeren bir eğitim verildi. Aldıkları eğitimin ardından minik öğrencilere Manisa’nın doğa dostu simgesi “Tarzan’a” vurgu yapılarak “Minik Tarzan” sertifikası verildi. Eğitimin ardından çocuklara Spil ve Tarzan isimli terapi köpekleri, Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru eşliğinde bir gösteri yaptı. Minik öğrenciler takip ettikleri gösterinin ardından köpekleri ilgiyle sevdi.

Bu özel gün dolayısıyla düzenlenen program hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Çocuklarımız merkezimize yoğun bir ilgi gösteriyor. Hafta boyunca çok sayıda okuldan binlerce öğrenci merkezimizi ziyaret edecek. Bugün düzenlenen programa da, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu ve Manisa Vergi Dairesi Kreşi öğrencileri merkezimi ziyaret etti. Bu anlamda biz de çocuklarımıza çevre ve hayvan sevgisi aşılayabilmek amacıyla “Ben Minik Tarzan’ım” adlı bir program başlattık. Bu programa katılım sağlayan çocuklarımıza bilgiler veriliyor. Verilen eğitimin ardından çocuklarımız doğayı ve çevreye saygılı bir vatandaş olma yolunda ilerliyorlar. Amacımız çocuklarımız bizim geleceğimiz, bunu da Manisa’mızın simgesi, doğa aşığı “Tarzan” ismiyle aşılıyoruz. Çünkü o da bir doğa aşığıydı. Çocuklarımızın da çevreci ve doğa aşığı yetişmesini amaçlıyoruz. Ayrıca burada hayvanlarımızı çocuklarımızla biraya getirerek hem sokak hayvanlarını tanıtıyoruz, hem topluma ne gibi katkı sağlıyorlar bunları anlatıyoruz” dedi.

“Köpekler özel eğitimden geçiyor”

Merkezdeki çalışmalar hakkında da bilgiler veren İnce, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla can dostlarımızın güvenli ve sevgi dolu bir yaşam alanına sahip olmasını amacıyla çalışıyoruz. Bu anlamda merkezimizde topluma yararlı köpekler de yetiştirme başladık, devam edeceğiz. Aynı zamanda arama kurtarma ve iz köpeği gibi acil durumlarda fayda sağlayabilecek köpekleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Yaşanabilecek bir olumsuz durumda Manisa’mızda ve tüm ülkemizde bu köpeklerimiz görev yapacak” dedi.