Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokakta yaşayan köpek ve kediler için kulübe yardımında bulundu.

HAYTAP, kış mevsimin zorlu geçtiği Yüksekova’ya sokak hayvanları için kulübe yardımında bulundu. İlçeye gönderilen kulübeler hayvanseverler tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilirken, kulübelere hayırseverler tarafından mama ve battaniyeler bırakıldı. Sokak hayvanlarını her şekilde koruduklarını belirten Yüksekova’daki HAYTAP gönüllüleri, "Yüksekova çöplüğünde çok sayıda can var. Belediye ekipleriyle birlikte oradan daha önce birkaç defa can alınmasına rağmen popülasyon hiç bitmiyor maalesef. Her gittiğimizde daha fazla canla karşılaşıyoruz. Çok sayıda yetişkin ve yavru köpek var. Oraya canlar nasıl gidiyor veya insanlar mı bırakıyor bilmiyoruz. Kış mevsiminde Yüksekova’ya hem çok kar yağıyor hem de çok soğuk geçiyor. Çöplükteki canların kışın sığınabilecekleri bir yer yok. En azından kalıcı bir çözüm bulana kadar kulübeler canları kardan ve soğuktan bir nebze olsun korumuş olacak. Canların beslenme ihtiyaçları için de mama kumbarası açtık. Özellikle kış aylarında kumbaramıza hayvanseverler tarafından gönderilen mamaları elimizden geldikçe buraya ve şehrin belirli yerlerine dağıtıyoruz. İmkanlar el verdiği sürece çöplük ziyaretimiz olacak ve mama istasyonlarını doldurmak için daha çok desteğe ihtiyacımız olacak” dedi.

Kulübe desteği sunan HAYTAP’a ve tüm hayvanseverlere teşekkür eden gönüllüler, “Bilindiği üzere şehrimizde bakıma muhtaç, aç ve sevgiye muhtaç bir sürü can bulunmakta. Bizler bu şehrin insanları olarak duyarlı ve merhametli bireyleriz. Bu merhametimizi ve duyarlılığımızı bize muhtaç, masum canlardan esirgemeyelim lütfen. Herkes imkanları dahilinde canlara destek olabilir. Kimimiz sokağında yaşayan cana bir kap su, bir kap mama verirken, kimimiz canlar için mama bağışında bulunabilir. Kimimiz de bir canın tedavi masraflarını üstlenerek vicdani ve vatandaşlık görevini yerine getirebilir. Onlar için kapınızın önüne koyacağınız bir kap mama ve onları soğuktan koruyacak bir yerle, onların bedenleri, bizlerinse yürekleri ısınmış olur. Sizler yeter ki iyilik yapmak isteyin. Bizlere ulaştığınız takdirde el ele verip birçok canın hayatını değiştirebiliriz’’ ifadelerini kullandılar.