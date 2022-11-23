Merkezi İstanbul’da bulunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ardahan Belediyesinin bünyesinde faaliyet gösteren barınaktaki sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

Merkezi İstanbul’da bulunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ardahan Belediyesinin bünyesinde faaliyet gösteren barınaktaki sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in girişimleri neticesinde önceki aylarda barınaktaki sokak hayvanlarına yönelik ücretsiz olarak kısırlaştırma işlemi yapan HAYTAP, şimdi de binlerce sokak hayvanları için mama gönderdi.

Mama dağıtımına katılan Başkan Demir, şunları kaydetti: ’’Barınağımız için HAYTAP’a yapmış olduğu bu mama desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Veteriner İşleri Müdürümüz, Veterinerimiz, Başkan Yardımcımız da bizimle birlikte bugün burada dağıtıma eşlik ediyor. Son derece anlamlı olan bu güzel yardımların devamını bekliyor, tekrardan HAYTAP’a çok teşekkür ediyorum.’’