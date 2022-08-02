Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde milli taekwondocu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde milli taekwondocu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 7 Ağustos’a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 42 kiloda ülkemizi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran’dan Sogand Shiri’ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.