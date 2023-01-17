Amasya’da 80 yaşındaki Hayriye nine kendisinin ve 40 yıl önce 18 yaşındayken vefat eden kızından geride kalan çeyizlik eşyaları öğrenciler yararına düzenlenen etkinlikte satışa çıkardı. En eskisi yaklaşık 65 yıllık olan el emeği, göz nuru bu ürünlerden elde edilecek gelirle okul kütüphanesine yeni kitaplar eklenmesi hedefleniyor.

Amasya’da 80 yaşındaki Hayriye nine kendisinin ve 40 yıl önce 18 yaşındayken vefat eden kızından geride kalan çeyizlik eşyaları öğrenciler yararına düzenlenen etkinlikte satışa çıkardı. En eskisi yaklaşık 65 yıllık olan el emeği, göz nuru bu ürünlerden elde edilecek gelirle okul kütüphanesine yeni kitaplar eklenmesi hedefleniyor.

‘Torunum için’ etkinliğine 300’den fazla ürünle destek

Amasya’daki torununun yaşadığı Mehmetpaşa Mahallesinde bulunan Yeşilırmak Ortaokulu velileri ve öğretmenlerinin düzenleyeceği ‘Torunum için’ adındaki etkinliği öğrenen Hayriye Kızılaslan, kolları sıvayıp sandığını açtı. 40 yıl önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen kızı Fadime’nin elleriyle işlediği çeyizlik eşyalar ile kendisinin yaptığı 300’den fazla el emeği ürünleri Amasya’ya gönderdi.

Yemenilerin kenar süsleri plastik atık

Öğretmenler ve diğer velilerin de destek olduğu renkli etkinliğin açılışı yapıldı. Hazırladığı yemenilerin kenar süslerinde plastik atıklarda kullanmasıyla sıfır atık hassasiyetini de göz önüne seren Kızılaslan, “Kendimin ve kızımın yaptığı el emeği ürünlerle okulun ihtiyacının karşılanmasına destek olmak istiyorum” dedi.

Torunu Suna Ergüden de halasından yadigar kalan el emeği ürünlere kıyamayan ve koruyan babaannesinin "Bunlar çocuklara fayda sağlasın" diye bağışladığını söyledi.

İsimlerini kitaplıkta yaşatacağız

Açılışına katıldığı etkinliği çok anlamlı bulan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise “Hayriye ninemiz hepimizi duygulandıran, umutlandıran müthiş bir hayır yaptı. Kızının ve kendi sandığındaki çeyizleri okul kütüphanemize kitap kazandırmak için satmak istedi. Bizde kendisinin ve kızının ismini kitaplıkta yaşatacağız” diye konuştu.

Yeşilırmak Ortaokulu Müdürü Ayla Keskiner, öğretmen ve öğrenciler düzenlenen şiir dinletisiyle Hayriye nine ile destek olanlara teşekkür etti.