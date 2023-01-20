2020 yılında hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın adı Nilüfer’deki parkta yaşayacak. Parkta çalışmalar devam ederken, Tema Vakfı Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar, üye çocuklarla birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret ederek teşekkür etti.

2020 yılında hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın adı Nilüfer’deki parkta yaşayacak. Parkta çalışmalar devam ederken, Tema Vakfı Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar, üye çocuklarla birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret ederek teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi ‘Toprak Dede’ olarak tanınan, TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca’nın yeni nesil tarafından da tanınması, onun yaptığı çalışmaların örnek olması amacıyla Nilüfer’deki bir parka onun adını verdi. Konak Mahallesi’ndeki parkta yenileme çalışmaları devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Hayrettin Karaca Parkı’nın bahar aylarında yeni çehresiyle bölge halkına hizmete girmesi için çalışmalar sürerken, Tema Vakfı Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar, Tema Vakfı Nilüfer Temsilcisi Nurten Ümit, yöneticiler ve üye çocuklarla Başkan Turgay Erdem’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

TEMA Vakfı Kurucu Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin yaşatılması adına atılan adım için teşekkür eden Şaban Uyar, Başkan Turgay Erdem’e plaket verdi. Önümüzdeki Mart ayında yenilenen parkta bir tören düzenleyeceklerini ifade eden Uyar, çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Başkan Turgay Erdem de, TEMA Vakfı’nın çalışmalarının çok değerli olduğunu ve bu konuda her zaman vakfın yanında olduklarını belirtti. Vakfa üye olan çocukları da kutlayan Başkan Erdem, doğanın korunmasının önemine de dikkat çekti. Çevreye duyarlı çocukların gelecek adına büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Erdem, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığı, dünyayı tehdit ediyor. Kirleten bizler olduk. Sanayileşme, karbon salımı dünyayı hızla kirletiyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bu konuda eğitim almak duyarlı olmak çok önemli” dedi.

Çocuklardan kendi gelecekleri adına, daha yeşil çevre için ellerinden geleni yapmalarını isteyen Başkan Erdem, onların sorularını da yanıtladı.